Onyekuru dönecek, Luyindima kalacak

Galatasaray’da gelecekleri merak edilen 3 futbolcunun durumu sezon sonu için böyle netleşiyor: Onyekuru dönecek, Luyindama kalacak, Ndiaye ise Stoke City “Tamam” derse kiralanacak! Galatasaray takımı, üç kulvarda yoluna devam ederken 2019-20 sezonunun planları da start aldı.

UEFA Finansal Fair Play kriterlerini de gözeterek doğru adımları atmaya çalışan Galatasaray’da kiralama yöntemi ile kadroya katılan isimlerin de durumu belirginleşmeye başladı. İlk olarak, kiralık olarak alınan oyunculardan Standard Liege’den gelen Cristian Luyindama’nın bonservisi sezon biter bitmez alınacak.

Defansın göbeğindeki ikili kalıcı olacak

Teknik Direktör Fatih Terim’in, “En önemli transfer hamlesi” ifadesi kullanarak kiralık da olsa kadroya katılmasını istediği Kongolu stoper ile sezon sonunda 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Aytemiz Alanyaspor ve Hatayspor karşılaşmalarında forma giyen stoperle yola devam edilecek. Galatasaray, haziran ayında satın alma opsiyonunu kullanarak, Standard Liege Kulübü’ne 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyip Luyindama’yı alacak ve Marcao ile oluşturduğu ikilinin kalıcı olmasını sağlayacak.

Onyekuru hedefine ulaştı

Galatasaray’ın kiraladığı bir başka oyuncu Henry Onyekuru ise sezon bitiminde İngiltere’ye dönecek. Düzenli forma şansı bulmak adına Galatasaray’a gelen ve İngiltere Premier Lig’de forma giyebilmesi için Nijerya Milli Takımı’na davet edilmesi gereken Onyekuru bu amacına ulaştı.

Sarı kırmızılı takımda şans bulmasının da etkisi ile milli takımından davet alan Onyekuru, Everton Kulübü’ne dönecek, Aslan bonservisini almak için bir girişimde bulunmayacak. Henry Onyekuru’nun ayrılması ile Galatasaray, sol kanada Kasımpaşa’dan Trezeguet’yi alarak takımı güçlendirecek.

Ndiaye yine kiralık alınabilir

Galatasaray'ın kiralama formülü ile kadrosuna kattığı bir başka isim Badou Ndiaye’nin durumu sezon sonunda belli olacak. Geçtiğimiz sezon Stoke City’nin küme düşmesi nedeniyle İngiliz ekibinden ayrılmak isteyen Ndiaye için kulübü ile görüşülecek. Stoke City’nin mücadele ettiği İngiltere Championship Liginde 38 puanla 15. sırada olması ve Premier Lig’e çıkma şansının bir hayli düşük olması nedeniyle Ndiaye’nin, bir sezon daha kiralanması için girişimde bulunulacak.

(Hürriyet)