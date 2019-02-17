Onyekuru: Deplasmanda müthiş bir galibiyet

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maçında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Sarı Kırmızılı ekip maçın başında kalesinde şok bir gol görmesine rağmen Feghouli'nin yıldızlaştığı maçı 4-1 kazanmasını bildi ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla Galatasaray puanını 42'ye yükseltti ve lider Başakşehir'İn puan kaybetmesi için beklemeye geçti.

Mücadelenin ardından Galatasaray'ın genç futbolcusu Onyekuru önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Onyekuru'nun maç sonu açıklamaları:

"Deplasmanda müthiş bir galibiyet. Hocamız son ana kadar mücadele etmemizi istedi ve biz de bunu uyguladık. Hocamız hem asist hem de gol için bizlerle konuşuyor. Feghouli için de çok mutluyum."