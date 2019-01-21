Onyekuru alev aldı

Gary Rodrigues’in satılması sonrasında performansı merakla beklenen Henry Onyekuru, Ankaragücü karşılaşmasında harika bir oyun ortaya koymuş ve güzel futbolunu hat-trick yaparak taçlandırmıştı. Everton’dan kiralık olarak alınan Onyekuru, Süper Lig’de bu sezon 9 kez rakip fileleri havalandırdı. Genç futbolcu, Aslan’ın ligde attığı 36 golün 4’te 1’ini tek başına kaydetti. Şu ana kadar 21 karşılaşmada oynayan Nijeryalı yıldız, tüm gollerini ligde atarken, teknik direktör Fatih Terim’in yanı sıra taraftarları da kendisine hayran bırakmayı başardı.

‘Elimden geleni yapıyorum’

Hem fizik olarak hem de oyun anlamında büyük bir gelişme kaydeden 21 yaşındaki atak oyuncusu, “Başlangıçlar her zaman önemlidir. 6-0’lık galibiyet elbette bize moral oldu. Umarım böyle güzel galibiyetler almaya devam ederiz. Hocam nerede bana görev verirse, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.