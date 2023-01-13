Onvo Büyükçekmece Basketbol - Beşiktaş Emlakjet: 82-69

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol sahasında Beşiktaş Emlakjet'i 82-69 mağlup etti.

Bu sonuçla Onvo Büyükçekmece Basketbol 5 galibiyete ulaşırken, Beşiktaş Emlakjet parkeden 12'nci kez mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 26 sayıyla Büyükçekmece Basketbol'dan Demetre Rivers oldu.

SALON: Gazanfer Bilge Spor Salonu

HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Hüseyin Çelik, Fatih Güler

ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Rivers 26, Sajus 16, Tayfun Erülkü 11, Deshawn 10, Crawford 8, Weber 7, Can Maxim Mutaf 2, Yesukan Onar 2, Metehan Akyel, Mehmet Fırat Alemdaroğlu

BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Usher 20, Orelik 18, McCormack 10, Mooney 7, Okben Ulubay 6, Egemen Güven 5, Rich 3, Ömercan İlyasoğlu, Burak Yıldızlı

1’İNCİ PERİYOT: 12-16

DEVRE: 39-27

3’ÜNCÜ PERİYOT: 57-52

İSTANBUL, (DHA)



