TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor Onur Ulaş ile üç yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Boluspor'un açıklaması...

Kulübümüz, son olarak Somaspor forması giyen Onur Ulaş ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

Onur Ulaş'ı tanıyalım:

1997, Balıkesir doğumlu olan Onur Ulaş, Susurluk 5 Eylülspor'da futbola başladı. Daha sonra 68 Yeni Aksarayspor'da profesyonelliğe geçiş yapan Ulaş, Niğde Anadolu FK, Ayvalıkgücü Belediyespor, Ödemişspor ve Somaspor takımlarında forma giydi.

Onu Ulaş, profesyonel kariyerinde 105 karşılaşmada forma giydi.