Onur Kıvrak'tan Ünal Karaman'a ağır gönderme: Helallik...
Göztepe'nin Gaziantep FK'ya 2-0 kaybettiği karşılaşmanın ardından Ünal Karaman döneminde Trabzonspor'da kadro dışı kalan ve daha sonra kendisine birçok teklif yapılmasına rağmen bunları kabul etmeyerek futbolu bırakan Onur Kıvrak'tan Karaman'a sosyal medya üzerinden ağır bir gönderme geldi.
Göztepe'nin Gaziantep FK'ya kaybetmesi ve Ünal Karaman yönetiminde hala galibiyet alamamış olması üzerine Instagram'ın hikaye bölümüne "Başarılı olmak için helallik şart" yazan Kıvrak, eski hocasına adeta hakkını helal etmediğinin mesajını verdi.
Göztepe Ünal Karaman döneminde 4 maçta sadece 1 puan alabildi.