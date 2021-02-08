Göztepe'nin Gaziantep FK'ya kaybetmesi ve Ünal Karaman yönetiminde hala galibiyet alamamış olması üzerine Instagram'ın hikaye bölümüne "Başarılı olmak için helallik şart" yazan Kıvrak, eski hocasına adeta hakkını helal etmediğinin mesajını verdi.

Göztepe Ünal Karaman döneminde 4 maçta sadece 1 puan alabildi.