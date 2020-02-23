Onur Kıvrak’tan Uğurcan paylaşımı

Geçen sezonun 12. haftasında Yeni Malatya karşısında alınan 5-0’lık mağlubiyetin ardından kadro dışı kalan ve devre arasında Trabzonspor’dan ayrılan Onur Kıvrak, başka bir takımda forma giymemek adına futbolu bırakmıştı. Onur dünkü maç sonrasında Uğurcan’ın performansını övmek adına genç file bekçisinin fotoğrafını paylaştı ve nazar boncuğu ifadesini ekledi. Onur’un bu paylaşımı takdir kazandı. Hatırlanacağı üzere başarılı eldiven, kadro dışı kaldıktan sonra Uğurcan kaleyi devralmıştı.