Uzun yıllar Trabzonspor'un kaleciliğini yapan Onur Kıvrak dün Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) şikayeti ile gündeme gelmişti. Bu sezonki Malatya hezimetinden sonra kulüple yolları ayrılan ve sonraki süreçte futbolu bıraktığını duyuran Onur Kıvrak açıklamalarda bulundu.

ISLAK İMZA YETKİSİ

Karadeniz'e konuşan Kıvrak "3 yıl önceden alacağım var: 3,5 milyon. Trabzonspor’u arayıp 'Bana paramı verin' diyemem. 3 yıl içerisinde bana 1 veya 2 milyon avro verildi. 2 milyon 650 bin avro alacağım var.

Trabzonspor’u UCK’ya şikâyet etmedim. Oynamadığım sürenin parasını nasıl alıp da kulübü şikâyet edeyim? Avukatımda benim imza yetkim var. İşi yasallaştırdı. Böyle bir şey yapsam Trabzonspor’dan ayrılırken yönetimin bana yaptığı teklifi kabul etmez, boşa düşerdim. İstediğim yere de giderdim veya boşta kalırdım, paramı takır takır alırdım.

YASAL HAKKIMI KULLANDIM

Trabzonspor’a adamlık yaptım. Transfer yasağı koydurmadım. Avukatım beni aradı, 'Verdiğimiz süre doluyor, bir saat sonra boşa düşüyorsun. Bir senede alamadıklarını alabilirsin' dedi. Bunu kabul etmedim. Trabzonspor yönetimi ile anlaşma yaptım, buna uydum. İçeride olan paramı yasallaştırmak için de avukatım geçmişte alacaklarım olan parayı (hani başkanımız Ağaoğlu'nun, 'Onur 3 yıldır parasını alamıyor' dediği parayı) resmiyete döktü. Yasal hakkımı kullandım.

iHANET ODAKLARI VAR

Trabzonspor’da oynarken beni vatan haini ilan ettiler. 'Maç sattı' dediler. Şimdi diyorlar ki 'Trabzonspor’a zarar verilmesin diye gençleri oynatıyoruz'. Trabzonspor’a o kadar zarar veren insanlar var ki kulübün içerisinde, sahte sosyal medya hesapları kullanıp millete servis yapan kişiler bunlar. Niye günahsız insanları bu kulüpten dışladılar? Benim adımı kullanıp gündem değiştirmesinler. Benim üzerimden prim yapmasınlar. Zamanı geldi mi bir ulusal televizyona çıkıp doğruları anlatacağım.

AĞAOĞLU: UÇK SON 4 YILDA UYDURULAN UCUBEDİR

Trabzonspor'la sözleşmesini fesheden kaleci Onur Kıvrak'ın UÇK'ya yaptığı başvurunun doğru olup olmadığı sorulan Ağaoğlu, "UÇK'ya yaptığı başvuru doğru. Benim gördüğüm kadarıyla anlaşmaya aykırı bir başvuru bu. Ancak ne gariptir ki UÇK'ya bu kapıdan giren dosya ışık hızıyla diğer kapıdan çıkıyor. Ne hikmetse aynı isimler üzerinde dönüyor sürekli. Çok net söylüyorum UÇK denilen şey Türk futbolunda son 4 yılda yaratılan bir ucubedir. Allah'a şükür Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla önümüzdeki dönem içerisinde toprağa gömülecek. Enteresan bir şey yani, çok enteresan." diyerek sözlerini noktaladı.