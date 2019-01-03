Onur Kıvrak piyangosu

Trabzonspor’da Burak Yılmaz’la birlikte kadro dışı bırakılan bir diğer isim olan kaleci Onur Kıvrak kulüpten her an ayrılabilir. Siyah-beyazlı takım dün akşam itibarıyla Burak Yılmaz’ın transferi bitirdi. Loris Karius’un performansından ve sık sık yaptığı hatalardan memnun olmayan Şenol Güneş’in bordo-mavililerin file bekçisi Onur Kıvrak’ı da çok istediği ve bunun için Karadeniz ekibine teklif götürüleceği öğrenildi. Onur bordo-mavili kulüple alacak meselesini hallettikten sonra bu transferin gerçekleşebileceği iddia edildi.

Sosa’nın ödemesi var

Jose Sosa için Milan’a 2,2 milyon avroluk ödemesi bulunan bordo-mavililerin 4 Ocak’a kadar da Onur Kıvrak’a alacağı 2 milyon avroyu ödemesi gerekiyor. Beşiktaş’tan gelecek teklife bu bakımdan Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun sıcak bakacağı belirtiliyor. Yönetim böylece takıma dönmesi beklenmeyen futbolcunun maddi yükünden de kurtulmuş olacak. Öte yandan yönetici Haluk Şahin, iddia edildiği gibi Rodallega’ya yeni sözleşme teklif etmediklerini ve buna daha zamanları olduğunu açıkladı. (Türkiye Gazetesi)