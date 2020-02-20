Onur Kıvrak ortaya çıktı! Trabzonspor...

Trabzonspor'da 12 sezon formasını giyen ve sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla yoluyla feshedilmesiyle ayıran 1988 doğumlu Onur Kıvrak, yaptığı açıklama ile bordo mavili formadan başka bir formayı giymeyeceğini belirterek, futbolu bıraktığını açıklamıştı.

Futbol hayatını noktaladıktan sonra memleketi İzmir'e dönen Kıvrak hakkında bir çok transfer haberi çıksa da başarılı kaleci sahalara geri dönmedi. Hayranlarının hakkında uzun zamandır haber alamadığı Onur Kıvrak sosyal medyaya hesabı açarak sessizliğini bozdu. Onur Kıvrak yeni açtığı Instagram hesabından Trabzonspor'da forma giydiği dönemden fotoğrafların yanı sıra eşi ve çocuğuyla birlikte fotoğraflarını paylaştı.

Onur Kıvrak, Instagram'daki hikayesinde ise evinde yer alan Trabzonspor'da kazandığı ödüllerin ve eşyaların yer aldığı köşenin görüntüsünü paylaştı. (Spor Arena)