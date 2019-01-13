Onur Kıvrak futbolu bıraktığını açıkladı

Trabzonspor'dan olaylı bir şekilde ayrılan kaleci Onur Kıvrak futbolculuk kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. 31 yaşındaki eldiven, "Trabzonsporlu Onur olarak hatırlanmak istiyorum" dedi.

13 Ocak 2019, Pazar 11:04
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Onur Kıvrak futbolu bıraktığını açıkladı

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılmasının ardından geçtiğimiz günlerde anlaşarak sözleşmesini fesheden Onur Kıvrak futbolu bıraktı! 31 yaşındaki eldiven Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada ''Birkaç önemli takımdan teklif aldım ama reddettim. Trabzonsporlu Onur olarak anılmak istiyorum. Futbolu bıraktım'' ifadelerini kullandı.

2007-08 sezonunda bordo-mavililerin kadrosuna katılan Onur, 12 sezon forma giydikten sonra olaylı bir şekilde Trabzonspor ile yollarını ayırmıştı.Onur Kıvrak'ın eski takım arkadaşı Burak Yılmaz da instagram hesabından bir paylaşım yaparak tecrübeli ismin kararını yorumladı...

Burak Yılmaz mesajındıa şu ifadeleri kullandı: 

"Kaptanım, yol arkadaşım...

Bağlılık, vefa, fedakarlık, sevda ve adanmışlık ile gelen başarılarının üzerine böyle bir vedayı kabullenmek zor.

Bu vedanın beni ne kadar üzdüğünü anlatamam ancak senin neler hissettiğini anlayabildiğim için kararına sadece ve sadece saygı duyabiliyorum.

Kaptanım Onur, benim için yaptıkların, sevgin, saygın, yardımseverliğin ve birlikte yaşadığımız her şey için sana çok ama çok teşekkür ederim." (Ntv Spor)


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