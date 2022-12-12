Süper Lig'de ismi özellikle Beşiktaş , Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan Onur Bulut'un yeni adresi merak ediliyor. Gün içinde Bulut'un kulübü Kayserispor ile sözleşme uzattığı belirtilmişti

3 yıllık anlaşma iddiası

Onur Bulut'un Kayserispor ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini 3 yıl uzattığı belirtilmişti. Milli oyuncu ile sözleşme adına her konuda anlaşma sağlandığı aktarılmaktaydı.

Resmi imza bekleniyordu

Kayserispor'un Onur Bulut ve Emrah Başsan ile anlaşma sağlayarak iki oyuncudan sözleşmelerin uzatılması adına söz aldığı belirtilmişti. Onur Bulut ile 3, Emrah Başsan ile 2 yıllık anlaşmaların çarşamba günü Antalya kampından Kayseri'ye döndükten sonra resmiyete dökülmesi bekleniyordu.

Süper Lig'in devleri peşinde

Kayserispor'daki performansı bu sezon daha da dikkat çekici hale gelen Onur Bulut, milli takıma kadar yükselme başarısı göstermişti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği oyuncular arasında yer alan Bulut'un ismi, Galatasaray ve Trabzonspor ile de anılmaktaydı.

Menajerlik şirketinden açıklama!

Sözleşme uzatma haberleri sonrası 28 yaşındaki sağ bekin temsilcilik haklarını elinde bulunduran Next Generation 360 isimli menajerlik şirketi bir açıklama yaptı.

Oyuncunun temsilcisi Elyasa Süme tarafından da paylaşılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Gerçeği yansıtmamaktadır'

"Bazı basın yayın organlarında çıkan oyuncumuz Onur Bulut ile Kayserispor Kulübü'nün sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağladığı tarzındaki haberler, gerçeği yansıtmamaktadır.

Sözleşmesi sezon sonu bitecek Onur Bulut ile Kayserispor Kulübü arasında sözleşme uzatma görüşmeleri halen devam etmektedir.

Sözleşme uzatma noktasında anlaşma ya da imza aşamasına henüz gelinmemiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."