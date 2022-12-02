Kayserispor'da gösterdiği performans ile transferin gözdesi olan 28 yaşındaki futbolcu Onur Bulut, A Milli Takım 'a kadar yükseldi. Gurbetçi futbolcu Onur Bulut’un menajeri Elyasa Süme, futbolcunun transfer durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.









Süme yaptığı yazılı açıklamada, "Oyuncumuz için 'kapı kapı dolaştığımız' gibi mesnetsiz söylemler kamuoyunu gereksiz bir şekilde meşgul etmektedir. Onur Bulut, ay yıldızlı formayı gururla terleten ve taraflı-tarafsız herkesin performansını takdir ettiği bir futbolcudur. Dolayısıyla transferi için ekstra bir çaba harcamaya ihtiyaç duymamaktadır. Onur Bulut sezon sonuna kadar Yukatel Kayserispor'un sözleşmeli futbolcusudur" dedi.

GÜNEŞ AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısında yaptığı açıklamada, ' Elimizde Rosier gibi oyuncu varken sağ bek almayı normalde düşünmem. Şu anda bir dalgalanma yaşıyor. Onur Bulut iyi bir bek. Burada olmasını her zaman isterim. Beşiktaş'a ilk geldiğimde defansımız tartışılıyordu fakat şampiyon olduk. Hiçbiri kötü oyuncu değildi. Bugünkü futbolcular da onlardan kötü futbolcular değil. Ondan sonra da çok büyük isimlere sahip oyuncular aldık. Ama oyuncuların isimleri kadar verimleri de önemli. O yüzden bugün takımı %100 eksik görmüyorum. O zaman tartışılan oyunculardan Beşiktaş çok güzel paralar kazandı' ifadelerini kullanmıştı.

KAYSERİSPOR'DAN SERT AÇIKLAMA

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in "Onur Bulut, iyi bir oyuncu. Burada olmasını isterim" açıklamasına Kayserispor sert tepki gösterdi. Kayserispor yaptığı açıklamada, ' Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in, profesyonel futbolcumuz Onur Bulut'un transferi ile alakalı açıklamasını şaşkınlıkla öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Güneş, futbolcumuzun sözleşmesinin devam ettiğini bilmektedir. Yaptığı açıklama nereden bakılırsa bakılsın sorunludur ve TFF talimatları başta olmak üzere hukuka aykırıdır. Futbolcunun ayartılması dahil ve hatta daha ötesini düşünmeye mahal verecek bu tip bir yaklaşımın olası olumsuz sonuçlarını sayın Şenol Güneş'in öngörmesi gerektiğini düşünüyoruz. Beşiktaş ile yıllar öncesine dayanan iyi ilişkileri de göz ardı eden bu davranışın sayın Ahmet Nur Çebi tarafından dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini ve dostluğumuza uygun olacak bir şekilde ele alınmasını bekliyoruz. Netice olarak bir profesyonel futbolcunun transfer sürecinin tabii olduğu TFF düzenlemelerini sayın Güneş'in dikkatine sunuyor, bu düzenlemelere uygun davranmasını beklediğimizi kendisine ifade ediyoruz.' ifadelerini kullanmıştı.

DHA







