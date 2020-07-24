Alanyaspor'un başarılı sağ kanat oyuncusu Onur Bulut, transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Bulut, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a konuştu.

Konyaspor ve Trabzonspor karşılaşmalarını değerlendirerek sözlerine başlayan Bulut, "Trabzonspor maçı öncesi takımda dinlenecek birkaç oyuncu var ve lig karşılaşmasında forma giyemeyecekler. Ama Konyaspor maçını da inşallah kazanırız. İnşallah o karşılaşmada oynarım. Trabzonspor maçı enteresan bir maç olacak. Lig maçında da baya olaylar oldu. İyi oynayan kazanır inşallah" dedi.

"Teklif gelse tabii ki güzel olur"

Beşiktaş iddialarına da değinen Bulut, "Bana teklif gelirse güzel olur. Ben Alanya'da gerçekten mutluyum, burada kalırsam benim için bir hayal kırıklığı olmaz. Kim büyük takımda oynamak istemez ki? Sergen Hoca Alanyaspor'da başarılı oldu ve kendisini takdir ettik. Beşiktaş'ta çok iyi futbol oynatıyor. Takımı aldığı andan beri takım çok iyi oynamaya başladı. Büyük takımlardan tek bizim evde bize baskı yapan tek takım Beşiktaş'tı" şeklinde konuştu.





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