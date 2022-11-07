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Onur Bulut'a Bundesliga'dan talip

Kayserispor'da gösterdiği performans ile milli takıma kadar yükselen ve bir dönem Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Onur Bulut'un talipleri artıyor.

07 Kasım 2022, Pazartesi 12:27 Son Güncelleme:
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Onur Bulut'a Bundesliga'dan talip

Yukatel Kayserispor'da son iki sezondur gösterdiği performans ile dikkat çeken 28 yaşındaki sağ bek ile Avrupa kulüpleri ilgileniyor. Ntvspor'un haberine göre; Bundesliga ekiplerinden Augsburg Onur için en istekli kulüp konumunda. Alman temsilcisi kısa süre içerisinde Kayserispor’dan randevu talep edecek.


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ALMAN VE İTALYANLAR PEŞİNDE!

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese de milli futbolcuyu listeye aldı. Süper Lig ’deki bir çok takım da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Onur Bulut’un durumunu yakından takip ediyor.


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GALATASARAY İSTEMİŞTİ

Galatasaray , 28 yaşındaki futbolcu için sezon başında Kayserispor’un kapısını çalmış ancak iki ekip bonservis konusunda anlaşmaya varamamıştı.

Geçen sezon ligde takımına 1 gol ve 8 asistlik katkı sağlayan Onur Bulut, Süper Lig’de bu sezon çıktığı 13 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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