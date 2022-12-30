Futbol dünyasında liglerin devre arasına girmesine sayılı günler kala transfer dedikoduları ve çalışmaları da artmış durumda. Süper Lig kulüpleri kadrolarını güçlendirme operasyonlarına başlarken, Avrupa ekipleri de transfer için düğmeye bastı.

Türkiye'ye scout gönderdiler

Kayserispor'la sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Onur Bulut için her geçen gün talipler artıyor. Beşiktaş , Galatasaray ve Trabzonspor 'un büyük ilgisinin bulunduğu 28 yaşındaki futbolcu için İtalya'dan da bir ilginin olduğu öğrenilmişti. Friuli, Çizme ekiplerinden Udinese'nin, milli oyuncu için Türkiye'ye scout (oyuncu izleme) ekibi gönderdiğini yazdı.





İki seçenek var

Tecrübeli oyuncunun, Haziran ayında bonservisini eline alacak olması ilgili kulüplerin iştahını kabartıyor. Söz konusu takımlar Onur serbest kalmadan elini çabuk tutarak direkt kulübü Kayserispor'la anlaşmayı ve Onur'u devre arasında renklerine bağlamayı hedefliyor. Ancak bu senaryonun gerçekleşmemesi durumunda kulüpler, Haziran ayında bonservissiz bir şekilde yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için mücadele verecek.

4.8 milyon Euro'ya alındı

Friuli sadece Onur Bulut için bilgi vermedi, Beşiktaş'la yolları ayırması beklenen Valentin Rosier için de flaş bir iddiada bulundu. Geçen sezondan bu yana bekleneni veremeyen Fransız sağ bek, teknik direktör Şenol Güneş'in de gözüne girememişti. Portekiz ekibi Sporting'den 4.8 milyon Euro karşılığında bonservisi alınan 26 yaşındaki oyuncuyla, Siyah-Beyazlılar'ın yollarını ayırmak istediği biliniyor.





İlgiden memnun

Menajerlerin kulüp aradığı Rosier için Friuli, Udinese ile Monza'nın yarıştığını öne sürdü. İki İtalyan temsilcisinin de tecrübeli sağ beki kadrosuna katmak istediği kaydedildi. Kara Kartal'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız futbolcunun da bu ilgiden memnun olduğu belirtildi.



