Onur Bulut için resmi teklif iddiası: Görüşmeler başladı

Süper Lig'de üç yerli oynatma zorunluluğu, kulüpleri yeni arayışlara itti. Kayserispor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Onur Bulut, devlerin transfer listesine girmeyi başardı.





SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Süper Lig devlerinin transfer etmek istediği yıldız oyuncunun Kayserispor ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı - kırmızılılar ile sözleşme uzatmayan oyuncu gelecek teklifleri dinlemeyi tercih ediyor.

Sezon başında adı Galatasaray ile de anılan Onur Bulut için Beşiktaş ve Trabzonspor da devreye girmişti. Kayserispor'a hangi kulübün teklif yaptığı ortaya çıktı.

ONUR BULUT'UN PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de 15 karşılaşmada forma giyen Onur, iki kez gol atmayı başarırken, iki kez de asist yaptı. Türkiye Kupası'nda da bir maçta görev alan 28 yaşındaki oyuncu bir asistle oynadı.

İŞTE GELEN TEKLİF

61 Saat'te yer alan habere göre, Trabzonspor, gelecek sezonun transferleri için şimdiden harekete geçti. Bordo-Mavililer, Kayserispor forması altında gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Onur Bulut için resmi teklifte bulundu.





Kayserispor'la sözleşmesi sezon sonunda biten ve takımda kalmayı düşünmeyen 28 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililerden 20 Milyon TL maaşı ve 1.5 milyon euro imza parası istedi. Trabzonspor, Onur'dan bu rakamlarda indirime gitesini istedi.

Kayserispor eğer bonservisi kabul ederse bu transfer Aralık ayında da gerçekleşebilir ama Trabzonspor'un önceliği sezon sonunda milli futbolcuyu kadroya katmak.