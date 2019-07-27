Alanyaspor, Almanya'nın Braunschweig takımında forma giyen 25 yaşındaki Onur Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Alanyaspor, Onur Bulut ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını kulübün resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, Almanya’nın Braunschweig takımından Onur Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır."

Engin ANAK/ALANYA (Antalya)



