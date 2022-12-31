Milli Piyango'nun 2023 yılbaşı çekilişinde 200 milyon lira büyük ikramiye verileceğini açıklamasının ardından biletlerini alan vatandaşlar çekilişin başlayacağı saati heyecanla bekliyor. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL olarak belirlendi. Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden 7 Kasım 2022 itibari ile satın alınabiliyor. Bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak. 200 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerinin aranacağı Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak. Bilet satışları devam ederken '2023 Milli Piyango bileti saat kaça kadar satılacak? Milli Piyango online bilet nasıl ve nereden alınır? Yılbaşı bileti son gün satış saati kaç?' sorularının yanıtları da merak konusu oldu.

2023 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar:

5424303

5839489

2.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar:

0256035

0341678

0357483

0528624

1404769

2271176

3266702

3439448

5323047

8223019

1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar:

1039531

1144595

1225572

1970525

2008962

2308330

2351908

2469708

2787105

3492628

3697011

5093765

5385056

5977975

5986604

6365391

6650782

7815352

8287797

8574583

500.000 TL ikramiye kazanan numaralar:

0125832

0284345

0934037

1176234

1570328

1921644

2069299

2169369

4219987

4238110

4480875

5152250

5405757

5576690

5600539

5752451

5850966

5945516

6363086

6406679

6666460

6977549

7247036

7692503

7730621

7844859

8661989

8828675

9071714

9624096

50.000 TL ikramiye kazanan numaralar:

0406392

0439742

0589275

0595348

0668631

0957193

1218698

1291752

1312830

1338036

1365698

1402276

1536582

1580111

1661612

1674011

1680580

1727052

1924071

1964682

1978909

2008134

2080531

2180411

2230162

2432666

2441213

2543616

2560788

2634823

2666796

2850503

2953796

2991029

2991740

3030498

3490276

3497864

3588162

3659077

3930870

3940923

3970011

3973697

3976334

3988081

4099344

4186434

4205803

4475025

4484524

4572359

4716084

4740960

4761225

4935310

4956803

5050496

5185083

5366836

5419143

5928391

5958343

6084857

6268699

6295632

6410198

6473027

6532309

6886745

6930676

7049747

7086761

7221470

7279397

7471350

7553250

7612849

7771837

7878719

7950655

7951082

7977224

8054060

8123944

8129519

8150562

8245767

8330365

8429818

8612478

8733335

8849935

8941909

9398121

9398961

9524472

9716923

9807090

9925993

20.000 TL ikramiye kazanan numaralar:

0045801

0058657

0130244

0140945

0145639

0227666

0230276

0248208

0251828

0268537

0315846

0339112

0613316

0702454

0738233

0759292

0793980

0872162

0907135

0909200

0982833

1026729

1049605

1063223

1168527

1223789

1244683

1283270

1288532

1325808

1435082

1498839

1505458

1526085

1563491

1612727

1635144

1666147

1680959

1693374

1716535

1798667

1798868

1894173

1918496

1986252

2071934

2096340

2123103

2202128

2241453

2300134

2304003

2384850

2447748

2559514

2559859

2717162

2718110

3012380

3077472

3116149

3227923

3252236

3269465

3312280

3335473

3360676

3392331

3419649

3470535

3478588

3500751

3520008

3563150

3585303

3588625

3593182

3683767

3689055

3725229

3930505

3932788

4011291

4102997

4141336

4158807

4160827

4223581

4254797

4330729

4351073

4371238

4425857

4534632

4571425

4579798

4582526

4585714

4604808

4681812

4685193

4695982

4756949

4783691

4818180

4840119

4847919

4882780

4891975

4917792

4946970

4958194

5017011

5061631

5082354

5092320

5197825

5272830

5305966

5371994

5374508

5405198

5465237

5472720

5477122

5530285

5530317

5590494

5604288

5691416

5732275

5753177

5847433

5853908

5901879

5956622

5982696

6031309

6047083

6088826

6106967

6154422

6249303

6258053

6310908

6339548

6457662

6464913

6479885

6533657

6562422

6621083

6622144

6673727

6728626

6810592

6847359

7030509

7049713

7059358

7067973

7068055

7103091

7143242

7177466

7241064

7290497

7296456

7378137

7413449

7503972

7510548

7523447

7524798

7582227

7601973

7603640

7610196

7637759

7670049

7715664

7754583

7758793

7792815

7807381

7810808

7867662

7903023

7903790

7999335

8040382

8090062

8091415

8138526

8153770

8167231

8212129

8260815

8289196

8320676

8329328

8375064

8403183

8411494

8471953

8530039

8558844

8563716

8581015

8605152

8664090

8733524

8760714

8806139

8934538

8939090

8988240

9002476

9028349

9146656

9181835

9213678

9257174

9309827

9342969

9369578

9369591

9443247

9519817

9652529

9656457

9710490

9727608

9769060

9776578

9778231

9834433

9928224

9939667

10.000 TL ikramiye kazanan numaralar:

0006862

0041066

0045711

0071423

0132943

0151319

0189879

0200147

0201757

0221178

0230755

0243751

0279871

0319042

0331355

0339030

0340595

0508948

0539652

0561493

0574159

0611908

0639622

0650956

0681449

0764886

0955846

0979727

0981292

0999297

1032307

1052507

1072748

1124102

1142768

1247336

1266560

1285087

1294589

1387753

1388763

1404979

1431990

1450691

1527953

1533727

1556873

1571784

1576428

1618447

1652887

1669714

1676346

1712241

1715387

1741540

1810351

1822300

1902603

1949851

1972502

2003520

2023132

2086305

2086409

2106295

2113738

2164251

2177204

2188832

2225540

2261434

2269191

2272939

2298125

2311596

2379973

2423776

2447345

2463990

2477139

2481935

2488351

2590385

2598448

2621021

2664209

2671491

2787314

2827028

2834679

2909840

3080686

3083583

3135377

3139517

3170323

3175741

3216940

3243442

3259226

3370738

3379271

3474695

3497060

3503575

3507075

3534760

3592280

3630195

3653744

3689760

3696358

3702116

3711870

3734878

3755458

3765767

3828628

3897837

3962624

3976287

3985725

4003241

4007290

4086013

4142063

4169209

4200182

4219826

4244903

4250886

4256696

4264203

4279806

4283995

4288093

4357839

4367519

4385583

4411805

4416552

4668814

4702078

4712939

4715095

4758154

4769506

4783514

4835237

4835264

4846593

5055241

5072478

5097108

5099003

5136087

5142012

5216375

5222905

5252757

5260276

5261547

5272666

5285142

5293997

5346028

5361888

5393474

5398061

5426318

5452208

5452421

5488700

5501170

5519370

5520242

5563603

5607196

5607716

5619343

5637807

5661496

5705604

5757671

5851830

5888849

5954861

6010958

6012838

6066626

6130313

6132794

6141832

6151371

6206955

6246015

6275135

6344537

6373558

6427733

6467633

6477480

6491845

6518299

6525769

6528227

6623528

6727279

6743077

6777142

6870075

6904131

7012181

7060151

7061220

7158616

7173847

7242967

7265541

7396693

7414104

7420497

7512885

7523367

7535362

7575026

7589578

7704911

7748817

7842112

7864795

7871913

7874337

7875233

7898065

7930604

8010163

8017761

8052106

8070606

8156201

8187762

8230307

8240668

8297854

8305801

8329962

8372024

8401323

8436564

8649635

8734242

8735336

8766928

8777721

8787020

8806537

8846763

8872754

8877382

8910023

8956672

8977164

8980436

9000387

9006971

9027481

9030494

9050187

9074883

9115303

9120958

9135811

9143223

9260966

9261140

9286815

9308547

9316536

9396379

9520075

9528386

9582476

9644842

9650729

9669687

9678466

9735234

9763653

9769793

9773355

9856881

9864853

9930012

9949447

9976225

9987982

2023 Milli Piyango bileti saat kaça kadar satılacak? Yılbaşı bileti son gün satış saati kaç?

2023 Milli Piyango biletleri 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.00’ye kadar seyyar ve gezici bayilerin yanı sıra online olarak satışta olacak. 2023 Milli Piyango Özel çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başlayacak. Çekiliş gün boyu devam edecek ve saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak.

Milli Piyango bileti nasıl ve nereden alınır?

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır. Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin! Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.

ONLİNE BİLET ALMA EKRANI | 2023 YILBAŞI BİLETİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayını ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

2023 Milli Piyango yılbaşı özel büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık akşamı saat 23.15’te canlı yayında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık saat 12.30’da Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaya başladı.





12.30-15.30 arası 1. Bölüm / 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 15.30-18.00 arası 2. Bölüm / 20.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 18.00-20.00 arası 3. Bölüm / 50.000 TL-20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 20.00-23.00 arası 4. Bölüm / 400 TL – 5000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 23.15-23.30 arası 5. Bölüm / Amorti ve 200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

Telefondan Milli Piyango Bileti sorgulama nasıl ve nerede yapılır?

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi tamamlanır tamamlanmaz sıralı ve tam liste kazanan numaralar belli olacak. Milli Piyango sıralı ve tam liste numaraları Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden öğrenebilir ve telefondan bilet sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Milli Piyango'nun internet sitesindeki yoğunluğa bağlı olarak, telefondan Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama işleminizi sayfamız üzerinden de hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibi olacaktır;

*Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.

** Teselli İkramiyesi