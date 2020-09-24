Online Kazı Kazan 1 Milyon TL ikramiye kazandırdı

Milli Piyango şans oyunları kazandırmaya devam ediyor. Sisal Şans ile yeni dönemde çok daha fazla kazandıran aynı zamanda online platformda da oyunseverlerle buluşan oyunlardan bir tanesi de Kazı Kazan. 22 Eylül'de Kazı Kazan Online'da bilet alan oyunsever büyük ikramiyeyi kazandı.

ONLINE KAZI KAZAN'DA 1 MİLYON TL İKRAMİYE KAZANDI!

Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulama aracılığıyla 20 TL'lik Kazı Kazan Online bileti satın alan talihli 22 Eylül 2020 tarihinde 1 Milyon TL tutarındaki büyük ikramiyeyi kazandı. Kazı Kazan oyunları Millipiyangoonline.com'da oynanabiliyor.

KAZI KAZAN NASIL OYNANIR?

Her bir bilet seçeneği için Sisal Şans, biletlerin hangi tarihten itibaren satın alınabileceğini belirler. Oyuncular oyuna bilet satın almak suretiyle katılırlar. Bilet fiyatı, bilet seçeneğine göre tespit edilir. Oyuncular, biletin üzerinde bulunan alan veya alanları kazıyarak ya da açarak belirli sayıda aynı rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerlerinin bulunması halinde oynadıkları biletin kazandırıp kazandırmadığını anında öğrenebilirler.