Online Kata turnuvasında ödüller teslim edildi

Rektör Mustafa Çalış'a ev sahipliği ve spora katkılarından dolayı teşekkür eden İl Müdürü Eskici, sporcuyu "evde kal hareketsiz kalma" etkinliğine katkısı ve online müsabakada elde ettiği başarısından dolayı tebrik ederek çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

İHA