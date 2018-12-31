Onlar yoksa Trabzon gülüyor

12. haftadaki 5-0’lık Yeni Malatyaspor hezimeti sonrasında kaleci Onur Kıvrak ile golcü Burak Yılmaz kadro dışı bırakılmıştı. Fırtına’nın bu kritik kararı sonrasında hem savunmada hem de ileri uçta sıkıntılı zamanlar geçireceği düşünülüyordu. Ancak işler tersine döndü. Trabzonspor, 12 haftalık dönemde rakip ağları 19 kez havalandırırken, kalesinde 18 gol görmüştü. Bordo-Mavili ekip, iki oyuncunun olmadığı son 5 haftada ise 13 gol atarken, sadece 4 gol yedi.