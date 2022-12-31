One Team'de ilk hafta konusu takım olmak
Turkish Airlines EuroLeague’in kurumsal sosyal sorumluluk programı One Team kapsamında gerçekleştirdiği projeler ile bugüne kadar yüzlerce çocuğun hayatına dokunan Anadolu Efes Spor Kulübü, 2022-2023 sezonu One Team projesinde sporda eşitlik ve genç nesillere spor kültürünü aktarma temalarını işleyecek.
One Team projesi sayesinde katılımcıların sporda eşitlik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunulacak. Projenin ilk çalışması İSTEK Özel Atanur Oğuz Okulları’nda gerçekleştirildi.
İLK HAFTANIN KONUSU TAKIM OLMAK
Çalışmanın ilk haftaki konusu ise “Takım olmak” idi. Çeşitli bölgelerden ve okullardan projeye katılan 25 çocuk, One Team antrenörü eşliğinde oyunlar oynayarak çalışmayı tamamladı.