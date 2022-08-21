Önder Karaveli’ye 'Davranış Dalında Şeref Diploması' Ödülü

Beşiktaş 'ta Futbol Gelişim Direktörü görevini yürütmekte olan Önder Karaveli, Siyah-Beyazlı ekipte Teknik Direktörlük yaptığı dönemdeki davranışları nedeniyle Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen 2021 Fair-Play Ödülleri’nde “Davranış Dalında Şeref Diploması” ödülüne layık görüldü.

Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu 2. Başkanı Prof. Dr. Bilge Donuk, Başkan Yardımcıları Teoman Güray ve Remzi Yılmaz ile Komisyon Üyesi Hasan Sarıçiçek, Siyah-Beyazlı ekibin Vodafone Park’ta VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçtan önce düzenlenen törenle Önder Karaveli’ye ödülünü takdim ettiler.

Beşiktaş'ın internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol Gelişim Direktörümüz Önder Karaveli, Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğünü yaptığı dönemdeki; örnek davranışları ve centilmenliği öne çıkaran empatik söylemleri nedeniyle Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen 2021 Fair-Play Ödülleri’nde “Davranış Dalında Şeref Diploması” ödülüne layık görüldü."



