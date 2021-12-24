Önder Karaveli’den Mehmet Ekşi’ye Ziyaret

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Mehmet Ekşi'yi ziyaret etti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

9 Aralık 2021 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğu görevini yürüten U-19 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Mehmet Ekşi’yi BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’ndeki makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlu Yardımcılarımız Halim Okta ile Yasin Sülün de yer aldı.

Ekşi, sıcak bir ortamda geçen ziyarette, Önder Karaveli ile gurur duyduğunu ifade ederek Karaveli’ye başarılar diledi.