Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli milli ara nedeniyle verilen arada kamp yaptıkları Antalya Belek'te TRT Spor'a özel röportaj verdi.

Genel gündemi değerlendiren başarılı çalıştırıcı başlıca şu ifadeleri kullandı:

"Başlangıçta 3 gün ve Kayserispor maçı için geçici bir şekilde bu göreve gelmiştim. O maç, çok keyifli ve güzel geçti. Oyuncularla geçirdiğimiz 2 gün son derece pozitif geçmişti. Maç sonu da benim için harika bir andı."

'İyi bir oyuncu adayını sahaya çıkardım'

"Emirhan konusunda risk almadım. İyi bir oyuncu adayını sahaya çıkardım. Risk aldığımı düşünmüyorum. Pırıl pırıl, Beşiktaş U19 Takımı'ndan gelmiş, A takıma aday bir oyuncuyu oyun gereği, pozisyon gereği sahaya çıkardım."

'Transferlere başladık'

"Biz transferlere başladık. Rosier'ye alternatif olarak Kerem Kalafat'ı getirdik. Takım içinden yeni oyuncuları daha fazla şekilde sahaya sokmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi Alex Teixeira. Mart ayında N'Koudou başlayacak. Çok değerli transferlerimiz var. Demir Ege Tıknaz, Necati Bilgiç, Emrecan Terzi, Emirhan Delibaş... Bizim kış transferlerimiz bu oyuncular."

'Josef için risk almayacağız'

"Josef'i İstanbul'da bıraktık. Tedavisi devam ediyor. Antalyaspor maçına yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama sadece o maçta kullanacağız diye tedavi süreci bitmeden risk almayacağız. Daha çok maçımız var."

'%100 teknik bir karar'

"Larin, değerli bir oyuncu. Göreve başladığım günden itibaren kulüpten kimse bana herhangi oyuncuyla ilgili bir şey söylemedi. Oynatma veya oynatmama konusunda bana kimse bir şey söylemedi. %100 teknik bir karardı. Artısı da eksisi de bana aittir."

'Necip denileni koşarak yaptı'

"Necip, gerçek bir stoper. Pozisyonu artık stoper. En iyi stoperde oynuyor. O da kendini stoperde çok iyi hissediyor. Bazı oyuncuların hatalarına karşı tolerans seviyesi çok yüksek, bazı oyuncuların hatalarına karşı tolerans çok düşük. Necip, ne söyleseniz koşarak yaptı. Son 1 dakika oyuna davet edildi. O zaman Alanya'da çalışıyordum. Alanya'da bir Beşiktaş maçıydı. Beşiktaş'ta yabancı bir oyuncu, oyuna girmek istemedi. Necip; deparla geldi, üzerindekileri koşarken çıkarıp girdi."

'Gelişimim devam edecekse...'

"Ceyhun Bey bana, 'Buraya bir teknik direktör de gelse siz yardımcı antrenör olarak devam edeceksiniz hocam' dedi. Bütün teknik direktörler gibi ben de teknik direktörlük yapmak istiyorum. İstememem zaten anormal olur. Ama Beşiktaş Kulübü, sezon bittiğinde gerçekten de getireceği teknik direktörle hem kulübün hem benim gelişimimi devam ettirecek yapılanma içinde olursa ben; genç çocukların A takıma katılımı, doğru organizasyonu için bu görevin içinde olabilirim."

'Oyuna odaklanmak istiyorum'

"Sergen Yalçın, sahada birlikte futbol oynadığım için gurur duyduğum bir insandır. Rakipten alıp, hocaya veriyorduk. Hoca da ya atıyordu, ya attırıyordu. Şenol Güneş, bu ülkenin yetiştirdiği en saygın teknik adamlardan biri. Beşiktaş'ın bir teknik direktörü varken bunları konuşmak hem Şenol Güneş'e hem de Beşiktaş Teknik Direktörü'ne yapılan bir saygısızlık olarak düşünüyorum. Bunu, Önder Karaveli üstünden cevaplamıyorum. Görevi yapan kişi üstünden cevaplıyorum. Devam eden bir lig var. Beşiktaş'ın maçları var. Kendi adıma, bu tip durumlar yerine oyuna odaklanmak istiyorum."

'Hakemlerle ilgili konuşmayacağım'

"Hakemlerle ilgili konuşursam, ben oyunculara maç analizinde ne anlatacağım? O zaman oyuncuların eline, 'Hakemler hata yaptı, biz maçı kazanamadık' bilgisi vermiyor musunuz? Ben oyunculara böyle bir şey vermek istemiyorum. Hatalar olmuştur. Yönetimimizle kendi içimizde konuşuyoruz. Teknik açıdan, bu konular hakkında konuşmamaya devam edeceğim."

'Doğru atak yapıyoruz'

"Beklediğimiz tek radikal değişiklik, gol atabilmek. Bir forvet, gol pozisyonuna girmiyorsa sorun vardır. Batshuayi'nin gol pozisyonuna girmesi, hem onun adına hem de oyunumuz adına sevindirici. Demek ki doğru atak yapabiliyoruz. Sadece Batshuayi kaçırmıyor. Sadece onun üstünden odaklanmak da doğru değil."



