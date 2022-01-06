Önder Karaveli: Yarını düşünmeden buradaydım

Beşiktaş , Turkcell Süper Kupa'da normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan maçta, penaltılar sonucunda Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Siyah-Beyazlı ekibin başında ilk kupasını kazanmayı başaran Önder Karaveli, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Önder Karaveli, "Çok mutluyum, çok gururluyum, çok da heyecanlıyım. Final gibi final oldu. Antalyaspor’u samimiyetle kutluyorum. Harika bir maç oldu. Bu kutlamayı yarın bitirmeliyiz. Pazar günü Çaykur Rizespor ’la zor bir maç oynayacağız." sözlerini dile getirdi.

"Emirhan takımın uzun yıllardır parçasıymış gibi oynadı"

80. dakikada oyuna dahil olan genç futbolcu Emirhan İlkhan'a da değinen Önder Karaveli, "Emirhan, son derece güvenli, dikkatli ve bu takımın uzun yıllardır parçasıymış gibi oynadı. Onun için çok sevindim. Sadece biz değil, bütün kulüpler bu gençlere doğru zamanda inanıp sahaya sokmalılar. Türk futbolunun geleceği, bu gençler." dedi.

Takımdaki geleceği ile ilgili olarak ise Önder Karaveli "Siz istediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz ama bu maçta da, diğer maçlarda da olduğu gibi yarını düşünmeden buradaydım. Ben, Beşiktaş’ın değerli bir parçası olarak bana hangi görev verilirse onu en iyi şekilde yapmaya devam edeceğim." ifadelerinde bulundu.

"Rakibimize fazla pozisyon vermedik"

Siyah-Beyazlı ekibin teknik sorumlusu Önder Karaveli, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında ise şu açıklamalarda bulundu:

"Final gibi bir final oldu. Son ana kadar her şey yaşandı. Heyecan üst seviyedeydi. Bir kazanan olacaktı, Antalya’da biz de çok istiyorduk. Bize, kulübümüze nasip oldu. Bütün ekip, camia çok mutluyuz. Kulübün müzesine bir kupa eklemek gurur verici bir durum ve çok keyifliydi. Antalyaspor’un 3-4-3 formasyonuna karşı biz çok hazırlıklıydık. İlk yarı hem merkezde iyi ayaklarla topa sahip olarak hem de kenarları iyi kullanarak etkili ve iyi oynadık. Rakibimize fazla pozisyon vermedik. Dengeli bir oyun bekliyordum ama bizim hakimiyetimizde geçen, gol attığımız, belki de ilk yarıda oyunu sonlandırabileceğimiz bir maç haline geldi. 2’nci yarıda Antalyaspor formasyon değişikliği yaparak çıktı. İkinci yarının büyük bölümünde daha etkin bir oyun ortaya koydular. Ön tarafta da topu koruyamayınca rakip üstümüze geldi. Sonucunda da gol geldi. Gol ben geliyorum diyordu. Uzatmada daha dengelenir gibi oldu. İki takımda ikinci golü atabilirdi. Oyuna genç oyuncumuz Emirhan’ı soktuk. Aslında az oynadığı bir bölgeye soktuk. Merkez orta saha oyuncusudur. Ben onun kenarda da etkili oynayabileceğine inanıyordum. Etkili oynadı, arkadan gelen gençlere umut oldu. Maçın 120 dakikası her iki takımın da yorgunluğuyla tamamlandı. Belirlediğimiz oyuncular penaltıları attı, Ersin 2 tane kurtarış yaptı ve kazanan biz olduk."

"Buradaki sahaya hiçbir zaman unutmayacağım"

"Buradaki sahaya hiçbir zaman unutmayacağım. Kalbimin en güzel yerinde bu sahayı hep saklayacağım. Bence zemin harikaydı. Çok daha fazla seyirci olduğunda ortaya çok daha farklı bir ambiyans çıkacaktır. Özellikle bizim ilk yarıda oynadığımız pas oyununda zeminin büyük katkısı vardı. Ben bu stadı çok beğendim. İyi stat ve iyi organizasyonla burada dünya kupası güzel ve keyifli geçecektir."

Kupa galibiyeti annesine armağan eden Karaveli, konuşmasını söyle noktaladı:

"Ben biraz önce sahada yaptığım konuşmada bu galibiyeti Beşiktaş’ı yürekten seven taraftarına, camiasına, oyuncusuna herkese armağan etmiştim. Göreve başladığımdan beri buradan birçok insana teşekkür ettim. Benim için özel bir yeri olan anneme çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar gelmem de büyük emeği vardır. Ellerinden öpüyorum. Bu galibiyeti camiamızdan sonra anneme de hediye ediyorum."

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