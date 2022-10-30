Önder Karaveli: Vazgeçmeyeceğiz, vazgeçmek istemiyorum

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Adanaspor, konuk olduğu Boluspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Önder Karaveli şu ifadeleri kullandı:

'Rakibin artan iştahına yeteri kadar cevap veremedik'

“İki devre birbirinden farklı senaryoların olduğu oyundu. İlk yarısında rakibimize göre belirlediğimiz formasyon ve plan özellikle savunma açısından çok doğru işledi. Hücum sırasında bir kaç daha dikkatli pas ve kararla daha doğru pozisyonlar bulabilirdik. Ama oyunun ilk yarısında az pozisyon verip, fazla da pozisyon bulduğumuzu düşünüyorum. Fakat ikinci yarısında işler istediğimiz gibi olmadı. Topa sahip olmakta çok zorlandık. Rakibin artan iştahına yeteri kadar cevap veremedik. Buna rağmen zaman zaman belki doğru geçişleri yapabilseydik uygun pozisyonlar bulabilirdik. Fakat rakibin ikinci yarı oynadığı oyun doğru söylemek gerekirse galibiyete daha yakın bir oyundu."

'Puan farkını düşürebilirdik'

"İlk yarıda verdiğimiz savunma reaksiyonunu ikinci yarıda veremediğimizi düşünüyorum. kalemizde pozisyonlar verdik. Yeteri kadar ön tarafta pozisyon üretemediğimizi düşünüyorum. Tamamen bizim ofansif gücümüzle alakalı. Sahada oyunu doğru oynayamamakla, doğru yerleşememekle, plana göre davranamamakla alakalı. Oyuncu değişikliklerimiz de yeteri kadar destek vermedi. Sonuç olarak birleştiğinde kaybetme durumlarından birisi oluyor. Kazansaydık 9. sıraya kadar çıkabilirdik. 7. sıradaki takımla aramızdaki puan farkını düşürebilirdik. Ama vazgeçmeyeceğiz, vazgeçmek istemiyorum."

'Yukarılara her şekilde yaklaşmak istiyoruz'

"Oyuncularımın inancı sürdüğünce bu durumda vazgeçmeyeceğiz. Yukarılara her şekilde yaklaşmak istiyoruz. Oynadığımız oyunu gözden geçireceğiz. Özellikle oyunun ofansif tarafında, hücum tarafında çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Ama bir yandan da sadece çalışarak oyunun ofansif tarafını düzeltmek çok kolay değil. Oyuncu kalitelerinin devreye girdiği bölümler var. İçimizden en doğru oyuncularla hücum opsiyonlarını değerlendirmek istiyoruz”