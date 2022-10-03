Önder Karaveli: Kazanmayı istiyorduk, kazanmayı önceliyorduk

Adanaspor Teknik Direktörü Önder Karaveli, 3-2 kaybettikleri Manisa FK maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sözlerine hava sıcaklığından bahsederek başlayan Karaveli, “Manisa’da 30 derecenin üzerinde bir sıcaklık var ve saat 13.30’da bir maç oynanıyor. Manisa, Bodrum, Adana fark etmez. Federasyona buradan seslenmek istiyorum. Bu kadar sıcak yerlerde bu saatte maç sporcu sağlığı açısından oldukça zararlı. Lütfen bunu gözden geçirelim. Maç planlamadaki arkadaşlarımızın, herhangi bir sıcak bir iklimde, Manisa, Bodrum, Adana, Denizli gibi yerlerde bir buçuk saat değil sadece bir saat halı saha maçı yapsınlar ve maçlarının ardından aldıkları bu kararı gözden geçirsinler. Bunu sadece kendi takımının adına değil her iki takımın oyuncuları ve ülkedeki futbolun kalitesi adına söylüyorum" diye konuştu.

"Kazanmak için gelmiştik"

Oyun hakkında değerlendirmelerde bulunan Karaveli şunları söyledi:

"Planımız oyuna baskıyla başlamaktı. İlk 25 dakika son derece iyi gitti. Rakibimize hatalar getirdi ve bu hatalar sonucunda golü de bulduk. Ondan sonra alan savunmasına geçtik. Alan savunmasındayken rakibimize çok büyük boşluklar buldu. Rakibimiz kalemizde pozisyonlar buldu. Biri penaltıdan 2 gol yedik. Sebebi biziz rakibe boşluk verdik. İkinci yarıda oyunu dengelediğimizi sandığımız bir anda duran bir toptan 3. golü yedik ve demorolize olduk. Kolay hatalar oldu, telaş oldu bunlar bizim istediğimiz durumlar değildi. Rakip 10 kişi kaldı ve oyunun kontrolü bize geçti. Formasyonda değişikliğe geçtik, iki santraforla devam ettik. Hem oyun hem oyuncu değişikliği yaptık. Kalan bölümde bulmamız gereken kadar pozisyon bulamadık, bulduklarımızı da değerlendiremedik sadece penaltıdan bir gol bulabildik. Başka pozisyonlarımızda vardı. Ama olmadı. Biz buradan 3-3 ile ayrılsaydık ben ve takımım buradan mutlu ayrılmayacaktık. Buradan galip ayrılmayı istiyorduk. Kazanmayı istiyorduk, kazanmayı önceliyorduk. Kazanmayı hal edecek kadar oynamadık ama kaybedecek kadar da kötü oynamadık ben böyle düşünüyorum." (İHA)