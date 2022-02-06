Önder Karaveli: İstediğimiz gibi olmadı!

Beşiktaş , Süper Lig 'in 24. haftasında Antalyaspor'la golsüz berabere kaldı. Lider Trabzonspor 'un 20 puan gerisinde kalan ve 2 maçtır kazanamayan Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Önder Karaveli mücadeleyi değerlendirdi. Planladıklarını sahaya yansıtamadıklarını dile getiren tecrübeli hoca, "Beşiktaş sahasında 1 puan alarak maç gününü geçmemelidir. Sahasında kazanmalıdır her maçı. Bazı şeyler istediğimiz gibi olmadı. Başlangıç formasyonumuz düşündüğümüz karşılığı vermedi. İlk yarı çöpe de gitmedi. Pozisyonlar bulduk. Topa sahip olamadık. İkinci yarıya 4-1-4-1 ile başladık. Ondan sonrasında da oyun üstünlüğü bizdeydi. Harika bir oyun muydu değildi ama pozisyonlar bulan bir oyundu. Golü atabilirdik, atmalıydık. Pozisyonlar, serbest vuruşlar bulduk ama golle sonuçlandıramadık" dedi.

'25 dakikayı geçmemek kaydıyla...'

Oyuncu tercihlerine de değinen Karaveli, "Ghezzal sakatlığı nedeniyle Antalya kampından erken ayrıldı. Larin, Kanada'da oynadı. Josef ise sadece son iki maçta takımlaydı. Sağlık ve atletik performans ekibimiz 20-25 dakikayı geçmemek kaydıyla oyuncuyu kullanabileceğimizi söyledi. Aslında oyun olarak rahat olsak hiç kullanmazdık" ifadelerini kullandı.

'Pjanic'in adrenalini yüksek olabiliyor'

Miralem Pjanic'in gördüğü kırmızı kart pozisyonuyla ilgili de konuşan başarılı çalıştırıcı, "Pjanic bütün maçları çok isteyerek oynuyor. Adrenalinleri yüksek olabiliyor. Oyuncuların hakem kararlarından, kendi performansından mennun olmadığı zamanlarda kendini ve sözlerini kontrol etmekte zorlanıyor. Belki sözleriyle kırmızı kart görmüştür. Penaltı beklenilen pozisyonlarla ilgili pek konuşmak istemiyorum. Hakemin kararlarını herkes seyrediyor, herkes görüyor. Başkanımız, yöneticilerimiz, konunun profesyonelleri bunları konuşacaktır. Ben oyunla ilgili konuşmaya devam etmek istiyorum" açıklamalarında bulundu.