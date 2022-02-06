Önder Karaveli: Galibiyetle taçlansın

Beşiktaş , Süper Lig 'in 24. haftasında Antalyaspor'la karşılaşacak. Kritik maç öncesinde konuşan Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Önder Karaveli, "Taraftarın coşkusu yüksek. Beşiktaş da bugün coşkulu oynayacaktır, buna hazırlandık. İki haftalık arayı fiziksel gelişim ve oyunumuza katkı yapmak için kullandık. Sakatlıklarımız da olmasa çok daha keyifli olacaktık. Bugün güzel oyun olsun istiyoruz, galibiyetle taçlansın istiyoruz. 3'lü savunmayı daha önce oynadık. Bugün de 3-4-2-1'le başlayacağız ama oyuna göre değişebiliriz" dedi.

'Ghezzal ve Josef...'

Kadro hakkında da konuşan başarılı çalıştırıcı, "Ghezzel ve Josef 3 gündür bizimle, takımla çalışıyorlar. Kullanabiliriz de kullanmayabiliriz de, oyunun akışına göre bakacağız. Atiba'yı dinlendirmeyi uygun bulduk, Larin daha kısa süre aldı Kanada'da. Onun dinlenme süresi daha kısa olacaktır" ifadelerini kullandı.