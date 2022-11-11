Önder Karaveli dönemi bitti

Beşiktaş Gelişim Direktörülüğü görevinden ayrılarak TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da teknik direktör olan Önder Karaveli'nin macerası kısa sürdü.

4-0'lık yenilgi sonu oldu

Türkiye Kupası'nda 4-0 biten Samsunspor-Adanaspor karşılaşmasının ardından teknik direktör Önder Karaveli ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Adana ekibi Karaveli ile yollarını ayırmaya karar verdi.

Resmi açıklama geldi!

Adanaspor resmi sitesinden Önder Karaveli ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Yapılan açıklamada "Teknik direktörümüz Önder Karaveli ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Önder Karaveli ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz.

Sergen Yalçın'dan sonra Beşiktaş'a gelmişti

Geçen sezon Sergen Yalçın'ın ardından geçici olarak teknik direktörlük yapan Önder Karaveli, Valerien Ismael'in gelmesinin ardından Beşiktaş Gelişim Direktörülüğü görevine getirilmişti.

48 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş’a Teknik Direktör olarak attığı imzadan sonra 12 karşılaşmaya çıkmış ve maç başına 1.67 puan ortalaması yakalamıştı.