Önder Karaveli: 1 puan kazanç!

Süper Lig 'in 25. haftasında Adana Demirspor'la, Alex Teixeira ve Samet Akaydın'ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kalan Beşiktaş 'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Yeni Malatya ve Antalyaspor beraberlikleri sonrasında art arda 3. kez sahadan 1 puanla ayrılan Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Önder Karaveli üzgündü.,

'İlk yarı dengeliydi'

Adana Demirspor'un oyun üstünlüğünü kaybeden tecrübeli çalıştırıcı, "Oyunun son bölümüne bakınca buradan 1 puan kazanç. İlk yarıda dengeli bir oyun vardı. Zaman zaman bizdeydi. İyi pozisyonlar bulduk. 60'tan sonra tamamen rakibin üstünlüğünde geçen, son bölümde bizim kale çevremizde ve her atak gol pozisyonlarına döndü. Benim görev süremde ilk defa bu kadar pozisyon verdiğimiz bir maç oldu" dedi.

'Hayatımda ilk defa...'

Yaşanan sakatlıkların da bu durumda etkisinin olduğunu kaydeden Önder Karaveli, "Bugün oyuna hamle yapamadık. Rıdvan, Kerem, Alex ve Rachid sakatlandı. Rachid değişirken de Welinton'u kontrol ettik. O da sakattı. Kupadaki 120 dakika buna neden oldu. Bir maçı hayatımda ilk defa hamle yapamadan, mecburi değişikler ile tamamladım" ifadelerini kullandı.