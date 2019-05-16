Öncü kardeşler Dünya Şampiyonalarında ter dökecek

Milli motosikletçiler Can Öncü ve Deniz Öncü kardeşler, hafta sonunda Fransa’da düzenlenecek Dünya Şampiyonalarında mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Can Öncü Moto3 Dünya Şampiyonası, Deniz Öncü de Dünya Gençler Şampiyonası’nda hafta sonu piste çıkacak.

Red Bull KTM Ajo Takımı ile mücadelesini sürdüren Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası’nın 5. ayak yarışında, 17-19 Mayıs tarihlerinde Fransa’daki 4 bin 200 metrelik Le Mans Pisti’nde ter dökecek.

15 yaşındaki genç sporcu, yarın serbest antrenmanlar, 18 Mayıs Cumartesi günü sıralama turlarına katılacak. 19 Mayıs Pazar günü 22 tur üzerinden start alacak yarış TSİ 12.00’de başlayacak.

Dünya Gençler Şampiyonası

Milli motosikletçi Deniz Öncü de Dünya Gençler Şampiyonası’nın üçüncü ayağında 17-18 Mayıs tarihlerinde Fransa’da yarışacak.

Red Bull KTM Ajo Takımı ile Dünya Gençler Şampiyonası’nda ter döken genç sporcu, Le Mans Pisti’nde yarın sıralama turlarına katıldıktan sonra 18 Mayıs Cumartesi günü TSİ 17.30’da başlayacak 17 turluk yarışta mücadele edecek.