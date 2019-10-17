Öncü, Japonya’da piste çıkıyor

Milli motosikletçi Can Öncü, sakatlığının ardından bu hafta sonu Moto3 Dünya Şampiyonası’nın Japonya ayağında mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre,organizasyonun 16. ayağı olan yarış 18-20 Ekim tarihlerinde 4 bin 800 metrelik Twin Ring Motegi Pisti’nde yapılacak.

Japonya Grand Prix’si yarın serbest antrenmanlarla başlayacak. Sıralama turu 19 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek ve final yarışı ise 20 tur üzerinden 20 Ekim Pazar günü TSİ 06.00’da start alacak.