Önce Valbuena dün de Topal

Sakatlığı geçip 11’e dönen Topal, 54. dakikada adalesinden problem yaşayınca kenara alındı. Morali bozuk bir şekilde çıkan tecrübeli futbolcunun yerine Mehmet Ekici karşılaşmaya dahil oldu.

Sınırdakilerde derbi tehlikesi

Fenerbahçe’de 6 futbolcu kart sınırında bulunurken, bunlardan Soldado ve Skrtel maça 11’de başladı. Ersun Yanal’ın iki kritik adamı dün kart görmedi. Ancak milli ara dönüşü oynanacak Ankaragücü maçında kart görmeleri halinde, 28. haftadaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecekler. Öte yandan ceza sınırındaki diğer futbolcular Neustadter, Eljif Elmas, İsmail Köybaşı ve Dirar. Teknik heyetin, tüm isimleri derbiye yönelik özel olarak uyarması bekleniyor.

90+ 3.dakikada Ayew dokunuşu

Skor 1-1 iken karşı karşıya pozisyonda golü kaçıran Ayew, 90+3. dakikada kendini affettirdi. Uzatmalarda Sivas’ın kullandığı kornerde kaleye giden topu kafayla çıkartan yıldız futbolcu, hayati bir hamle yaptı. Valbuena ve Dirar’ın yokluğunda teknik direktör Ersun Yanal’ın 90 dakika forma verdiği Ganalı oyuncu, ikinci yarıda ilk devreye göre çok daha etkili bir görüntü çizdi.