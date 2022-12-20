Önce tebrik etti, sonra...: 'Tarihin en kötü Dünya Kupası'

2022 Dünya Kupası, Arjantin'in zaferiyle sona erdi. Lionel Messi'nin kupa koleksiyonunda eksik olan tek parçayı da tamamlamasının ardından gözler Cristiano Ronaldo cephesine çevrildi.





GEORGINA RODRIGUEZ ÜZERİNDEN GÖNDERME

Eşi Arjantinli olan Portekizli yıldız, sosyal medyada bazı esprilere maruz kaldı. Lionel Messi'yi destekleyen futbolseverler, Georgina Rodriguez'in Arjantinli oluşuna gönderme yaparak, "Cristiano Ronaldo'dan fazla Dünya Kupası var" yorumları yaptılar.

Ronaldo'nun Georgina Rodriguez'i kıskanıyor olabileceğini ifade eden bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Evinde Arjantin'in Dünya Kupası zaferini kutlayamayacak olması üzücü" dedi. Bu tweete yanıt olarak ise, "Evde gizlice tezahürat yapıyor olabilir" yorumu geldi.





ABLASINDAN SÜRPRİZ AÇIKLAMA

Cristiano Ronaldo'nun 45 yaşındaki ablası Katia, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Katia, yaptığı paylaşımda, "Tüm zamanların en kötü Dünya Kupası... Neyse ki bu bize harika bir final verdi" ifadelerini kullandı.

Katia, bir de tebrik mesajı yayınladı. Katia; "Ne maç ama... Arjantin'i tebrik ediyorum" notunu paylaşan Katia'nın Lionel Messi'yi anmadan bu tebriği yapması da dikkatlerden kaçmadı.

MBAPPE'YE BÜYÜK ÖVGÜ

Katia, Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan ve turnuvanın gol kralı olan Fransız yıldız ile ilgili de bir paylaşım yaptı. Katia, Mbappe için, "Bu çocuk gerçek değil. Seni ne kadar parlak bir gelecek bekliyor. İnanılmaz" diye paylaşım yaptı.

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RONALDO'YA 'MİLLİ TAKIMI BIRAK' ÇAĞRISI YAPMIŞTI

2022 Dünya Kupası'nda Portekiz'in İsviçre'yi 6-1 mağlup ettiği maçta Cristiano Ronaldo, Teknik Direktör Fernando Santos tarafından yedek kulübesine çekilmişti.

Katia, mücadelenin ardından Ronaldo'ya Milli Takım 'ı bırakıp eve dönmesi çağrısı yaparak, "Gerçekten milli takımdan ayrılmasını ve eve dönmesini, yanımıza gelmesini istedim.

Böylece ona sarılabilir ve her şeyin yolunda olduğunu söyleyebiliriz. Ona neler başardığını ve nereden geldiğini hatırlatabiliriz.

Artık oraya gerçekten gitmemesini istiyorum. Yeterince acı çektik. Küçük insanlar senin ne kadar büyük olduğunun farkında değiller.

Evine gel. Seni anlayanların ve kucakların yeri orası. Her zaman olduğu gibi..." şeklinde Ronaldo'ya seslenmişti.