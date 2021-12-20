Vitor Pereira'yı alınan istikrarsız skorlar ve tercihleri sebebiyle her fırsatta sert bir dille eleştiren ve Portekizli teknik adam ile yolların ayrılması gerektiğini vurgulayan Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'dan bomba paylaşım geldi. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Akın, ''Hadi Pereira gitti, hayırlı olsun.'' tweetini attı, gönderisine sarı ve lacivert kalp koydu.

Sezona iddialı transferlerle giren Fenerbahçe , 17 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 28 puanla 5. sırada yer alıyor. Hafta içi mesaisinde Fatih Karagümrük ile kritik bir maça çıkacak olan Sarı Lacivertli ekip, Akın'ın attığı tweet sonrası Vitor Pereira'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

'Guardiola yaptınız ya yazıklar olsun'

Serhat Akın, Fenerbahçe'nin Konyaspor 'a 2-1 kaybettiği maç sırasında da gündem oluşturmuş, ''Altyapı hocasını alıp Guardiola yaptınız ya yazıklar olsun!'' şeklinde bir tweet atmıştı.

2000-2005 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Serhat Akın, 153 resmi maçta 49 gol, 27 asistle oynadı.

'İstifa etmeli!'

Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçın ilk 45 dakikasını 1-0 geride tamamlarken Sarı Lacivertli ekibin eski futbolcusu Serhat Akın, Vitor Pereira'ya yüklenmişti. Twitter hesabımızdan ''Vitor Pereira, geri dönüş için sizce ne yapmalı?'' sorusuna yanıt veren Akın, ''İkinci yarıya istifa etmeli. O zaman belki döner maç.'' yorumunu yapmıştı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan tecrübeli futbol adamının attığı bu tweet, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından yoğun ilgi görmüştü.

'Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro'ya gelir'

Vitor Pereira'ya kişisel sosyal medya hesabından her fırsatta sert bir dille yüklenen ve Portekizli teknik adam ile yolların ayrılması gerektiğini vurgulayan Akın, takımın başına Joachim Löw'ün getirilmesi gerektiğini geçtiğimiz günlerde dile getirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

''Fenerbahçe'yi çok sevdiğini biliyorum. Ben ona mesaj atmıştım. 'Gel Fenerbahçe'ye efsane ol' dedim. Ben yardımcısı değilim, ekibinde de değilim. Sadece onun gelmesi beni heyecanlandırır. Bana 'İnşallah. Yazın ne olacak bakalım Serhat' mesajını yazdı. Tatil isteyen, futboldan uzaklaşmış insan bunu yazmaz. Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro'ya gelir. Ona yaklaşımın çok önemli. Çok istediğini hissettirirken onu kazanırsın. İkna kabiliyeti çok önemli."