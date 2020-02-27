Önce Rizespor sonra Fenerbahçe

Bordo-Mavililer’de hedef sezonu çifte kupayla kapatmak. Bu yolda doludizgin ilerleyen Trabzonspor için önümüzdeki hafta son derece kritik. Fırtına, ligde Rizespor’u ağırladıktan sonra salı günü Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Trabzonspor, evindeki bu mücadeleden iyi bir sonuç alıp rövanşa avantajı bir şekilde gitmeye çalışacak. Ancak Hüseyin Çimşir, oyuncularının Rize maçından önce Fenerbahçe derbisine odaklanmasından endişe ediyor.

‘Kimseye faydası yok’

Çimşir, takımıyla yaptığı toplantıda, “Ligde yarış iyice kızıştı. Rakiplerimiz hata yapmamızı bekliyor. Bu nedenle her maça final havasında hazırlanmalıyız. Şu anda Fenerbahçe’yi düşünmenin kimseye faydası yok. Tamamen Rizespor’a odaklanmalıyız. Eğer kayıp yaşarsak, bunun moral bozukluğu kupaya da yansır. Bu maçı kazandıktan sonra hep birlikte Fenerbahçe için hazırlıklarımızı yapacağız” ifadelerini kullandı.

Zorlu viraj

Trabzonspor’u bu iki karşılaşmadan sonra da mart ayının 3. haftasındaki milli araya kadar zorlu bir süreç bekliyor. Bordo-Mavililer, bu süreci minimum kayıpla atlatıp, milli maç haftasından sonra girilecek olan ligdeki son düzlüğe puan avantajıyla girmenin hesaplarını yapıyor.

Rotasyona gitmek yok

Hüseyin Çimşir’in Fenerbahçe’yi düşünerek Rize maçında bazı yıldızlarını dinlendireceği iddia edilmişti. Ancak başarılı çalıştırıcının buna hiç niyeti yok! Takıma Rize maçının önemini anlatmaya çalışan Çimşir, rotasyona gitmenin yanlış bir mesaj vereceği görüşünde. Bu nedenle 40 yaşındaki çalıştırıcı, cumartesi günkü karşılaşmada sağlıklı olan tüm yıldızlarını sahaya sürecek. Hüseyin Çimşir, sadece maç sırasında erkenden farklı bir skor elde edilmesi halinde Sörloth, Sosa, Ekuban, N’Diaye gibi isimleri kenara alabilir.