Önce kurtardı sonra yıktı!
Domagoj Vida, Rize maçının 4. dakikasında Vedat Muriç’in Beşiktaş kalesine gönderdiği topun ağlarla buluşmasını engelledi, 8. dakikada golünü atıp rakibin kilidini açtı. Hırvat futbolcu, 4 dakikadaki bu kritik hamleleriyle farklı zaferin gizli mimarı oldu.
Kara Kartal’ın Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida, dün akşam Çaykur Rizespor karşılaşmasında ortaya koyduğu performansla farklı zaferin mimarları arasında yer aldı. 29 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 4. dakikasında Rizespor’un formda golcüsü Vedat Muriç’in Beşiktaş kalesine gönderdiği topun son anda filelerle buluşmasını engelledi. Yıldız isim, kalesinden çıkardığı topun ardından sadece 4 dakika sonra rakip takımın ağlarını havalandırdı.
Ljajic’in asistini boş geçmedi
Karşılaşmanın 8. dakikasında Adem Ljajic’in kornerden gönderdiği topa Rizespor ceza sahası içerisinde çok iyi yükselen Domagoj Vida, yaptığı düzgün kafa vuruşuyla golünü attı. Vida’nın yaptığı klas vuruşla Çaykur Rizespor’un kilidini açmasının ardından Siyah-Beyazlılar, adeta rakip kaleye gol olup yağdı. Kara Kartal, ilk yarı ve ikinci yarıda peş peşe bulduğu gollerle rakibini 7-2’lik skorla geçmeyi başardı.