Onazi’ye teklif yağıyor!

Son olarak Obi Mikel’in transferinde önemli rol oynayan ve bunun için kulübünün özel olarak teşekkürünü alan Onazi’ye özellikle Nijeryalı vatandaşlarından teklif yağıyor! Ulaşabilen birçok yıldız adayı ve menacer, Bordo-Mavili futbolcuya yeni oyuncular öneriyor ve Trabzonspor için aracı olmasını istiyor.

Sahalardan uzak kaldığı süre içerisinde bile Trabzon’dan ayrılmayan ve maç kaçırmayan, taraftarın sevgilisi Onazi ise aklına yatan önerileri devre arasında yöneticileriyle paylaşmaya hazırlanıyor. Önemli bir pazarda rolü bulunan Onazi ve Obi Mikel’in varlığının Trabzonspor’un olası transfer görüşmelerinde elini güçlendirmesi bekleniyor.