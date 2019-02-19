Trabzonspor ligin ikinci yarısında büyük düşüş yaşıyor. Sakat oyuncuların çokluğu kadro derinliğini azaltırken özellikle Onazi'nin sakatlığı takımın başına çorap öldü. Onazi dışında Sosa, Toure, Pereira, Novak ve Uğurcan'ın yokluğunda takımın iskeleti tamamen değişti.

5 GOL ATTILAR 10 GOL YEDİLER

Trabzonspor'un en ciddi sorunu ise kanat oyuncularının beklenen katkıyı yapamaması oldu. Onazi'nin yokluğunda takım ancak 5 gol atarken kalesinde 10 gol gördü. Onazi'siz takım düşüş yaşadı

OYUN PLANLARINI ÇOK ETKİLEDİ

Aşil tendonu sakatlığı nedeniyle ameliyat olan ve sezonu kapatmak zorunda kalan Onazi'nin yokluğu Ünal Karaman'ın oyun planlarını da etkiledi. Karaman Onazi'siz bir oyun kurgusu yapmak zorunda kaldı..

YERİ BİR TÜRLÜ DOLDURULAMADI

Nijeryalı futbolcunun yokluğu bir türlü doldurulamadı. Bu da Trabzonspor'a olumsuz olarak yansıdı. Onazi ise bu durumun en çok kendisini üzdüğünü söyleyerek, "Sakatlık benim için bir işkence oldu" dedi.. (Takvim)