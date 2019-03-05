Onazi'nin Türkiye sevgisi

Trabzonspor taraftarlarının sevgilisi haline gelen Nijeryalı Onazi, gönülleri fethetmeye devam ediyor.

05 Mart 2019, Salı 06:15
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Onazi'nin Türkiye sevgisi

Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sakatlanarak sezonu kapatan Trabzonspor’un Nijeryalı oyuncusu Onazi, taraftarları mest etmeye devam ediyor. Bordo-Mavili kulübe geldiği günden beri sempatik tavırları ve yardım severliği ile ön plana çıkan yıldız oyuncu, Türk Ulusu için büyük bir öneme sahip olan istiklal Marşı’nı çaldı. Onazi şu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye benim ikinci vatanım. Çok yaşa Türkiye, çok yaşa Trabzonspor.”

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