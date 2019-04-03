Onazi ve Novak antrenmana katılmadı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

03 Nisan 2019, Çarşamba 14:04
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Onazi ve Novak antrenmana katılmadı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Onazi ve Novak katılmadı. Bordo-mavililer ısınma hareketlerinin ardından taktiksel ağırlık bir çalışma gerçekleştirdi. Antrenman öncesi Türkiye-Almanya Gençlik Köprüsü projesi kapsamında Of Solaklı Fen Lisesi’nin davetlisi olarak Trabzon'a gelen Alman öğrenciler, bordo-mavili takımı ziyaret etti. Ayrıca Zigana’da faaliyet gösteren bir işletme tarafından da teknik heyet ve oyunculara meşhur Hamsiköy Sütlacı ikram edildi. 

Trabzonspor, 5 Nisan Cuma günü sahasında oynayacağı Antalyaspor maçına hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak. 

İHA

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