Onazi ve Anthony Nwakaeme 3 puanı kaçırdıklarını belirtti

Süper Lig'de haftanın en önemli maçlarından birinde Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Yüsek tempoda oynanan maçta kazanan çıkmadı. Fırtına zorlu deplasmandan 2-1'lik galibiyete çok yakında ama oyuna sonradan giren Mustafa Pektemek 90+6'da attığı golle buna izin vermedi. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi ve her iki ekip de sahadan birer puanla ayrıldı.

Mücadelenin ardından Trabzonspor'un başarılı isimleri Onazi ve Anthony Nwakaeme yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

Onazi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Bugün buradan üzgün ayrılıyoruz. Buraya 3 puan hedefiyle gelmiştik ve 3 puana da çok yakındık. Sosa'nın sakatlığının ardından orta saha dengesini sağlamakta zorlandık. Bizim umduğumuz sonuç kesinlikle bu değildi, 3 puan için gelmiştik."

Maç içerisinde jeneriklik bir gole de imza atmasına rağmen bir puanın kötü olmadığını savunan Anthony Nwakaeme de önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte 29 yaşındaki Nijeryalı'nın maç sonu açıklamaları:

"Sosa'nın sakatlığı beklediğimiz bir şey değildi, sonra dengeyi tutturmakta zorlandık. 1 puan kötü değil ama 3 puan da alabilirdik."

"Gol sonrasında Tanrı'ya şükranlarımı sundum. O bizi dünyaya yolladıysa, ona sürekli şükretmemiz lazım. Ben de gol sonrasında bunu yaptım."