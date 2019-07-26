Onazi: Formaları hediye ettim!

Trabzonsporlu futbolcu Ogenye Onazi, kulübe destek için aldığı 161 formayı hediye ettiğini açıkladı.

26 Temmuz 2019, Cuma 06:27
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Onazi: Formaları hediye ettim!

Başkan Ahmet Ağaoğlu geçtiğimiz günlerde TS Clublar’da iki gün boyunca forma satmıştı. Bordo- Mavili oyuncular da kulübe destek olmak adına forma satın almıştı. Ogenyi Onazi de 161 tane forma satın alırken, Nijeryalı oyuncu dün bu formaları dağıttığını açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan 26 yaşındaki futbolcu, “Elimdeki formaları en adil şekilde hediye etmeye çalıştım. 161 forma satın almıştım, bunların 100’ünü size hediye ettim, 61’ini de Afrika’daki arkadaşlarıma gönderdim” dedi.

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