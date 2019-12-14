Onazi: Benim için özeldi

Trabzonspor formasını yaklaşık 1 yıl sonra yeniden giymeye başlayan Ogenyi Onazi, UEFA Avrupa Ligi’nde İsviçre’nin Basel takımı karşısında beklemedikleri bir sonuçla ayrılmalarına rağmen bu mücadelenin kendisi için özel olduğunu söyledi.

Aşil tendonundaki sakatlığı atlatmasının ardından 354 gün sonra ilk on birde görev alan Onazi, 2-0’lık Basel yenilgisinin ardından, “Beklediğimiz bir sonuç değildi ama benim için özel bir gündü. Bugüne kadar benimle ilgilenen sağlık ekibine, hocama teşekkürlerimi sunuyorum. En önemlisi benim sürekli arkamda duran taraftarlara. Şimdi benim takımıma hedeflerimize ulaşmamız için yardım etme zamanı” ifadelerini kullandı.