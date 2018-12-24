Onazi ameliyat oldu

Spor Toto Süper Lig’in 17’nci haftasında Trabzonspor’un Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta aşil tendonu kopan Ogenyi Onazi bugün İstanbul’da ameliyat oldu.

24 Aralık 2018, Pazartesi 18:19 Son Güncelleme:
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Onazi ameliyat oldu

Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, Çaykur Rizespor ile oynadıkları Spor Toto Süper Lig maçında aşil tendonu kopan Ogenyi Onazi’nin bugün İstanbul’da ameliyat olduğunu söyledi.

Operasyonun başarılı bir şekilde geçtiğini belirten Güven, Onazi’ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni etti. Bu arada başkan Ahmet Ağaoğlu da Onazi’ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

İşte Bordo Mavili ekipten yapılan açıklama:

Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, Çaykur Rizespor ile oynadığımız Spor Toto Süper Lig maçında aşil tendonu kopan oyuncumuz Ogenyi Onazi’nin bugün İstanbul’da ameliyat olduğunu söyledi.

Operasyonun başarılı bir şekilde geçtiğini belirten Güven, Onazi’ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni etti.

Bu arada Başkanımız Ahmet Ağaoğlu da Onazi’ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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