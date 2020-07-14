Onay Tuna: Alt yapıya yatırımla iyi yerlere gelmek istiyoruz

Yalovaspor'da Onay Tuna'nın başkanlığa seçilmesinin ardından takımın kaderi adeta değişti. Süper amatörde batma noktasına gelen kulüp iki yıl için iki kez şampiyon olarak adını 3. Lig'e yazdırdı. Kulüp Başkanı Onay Tuna iki yıllık serüveni ve bundan sonraki hedeflerini Fanatik'e anlattı...

Kulüp çok kötü durumdaydı...

2 yıldır Yalavospor'da başkanlık yapıyorum. Kulübün alt yapısı ve tesisi yoktu. Çok kötü vaziyetteydi. Çok iyi toparladık ve ilk sezonda BAL Ligi'ne yükseldik. Aynı istikrarı bir sonraki sezon da devam ettirdik ve iki yılda iki şampiyonluk yaşadık. Bu istikrarımızı devam ettirmek istiyoruz.

Popüler transfer değil, alt yapıya yatırım yapacağız

Bu sezon mutlaka takviyelerimiz olacak. Önceliğimiz iç transfer olacak. Görüşmelere yakında başlayacağız. Daha sonra dış transferde ihtiyacımız olan bölgelere takviyelerimiz olacak. Hedefimiz yine şampiyon olmak ama alt yapı yatırımlarına da devam edeceğiz. Yalova'nın çocuklarının bu takımda oynamasını istiyoruz. U15, U16, U17 ve U19 liglerine katılacağız.

Şampiyonluk kutlaması 19 Temmuz'da

19 Temmuz Yalova'nın kurtuluşu, o tarihde şampiyonluk kutlamasını yapacağız. Her ilin ve ilçenin takımı bizim kardeşimiz. Tribünde küfürsüz taraftar uygulamamız var. Taraftarımız hiç bir rakibe küfretmeden centilmence maçlara geldi. Onların desteğiyle büyümeye devam edeceğiz...