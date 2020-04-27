Bu yaz takımdan ayrılması beklenen Ajax'ın yıldızı Andre Onana için birçok Avrupa takımı devreye girmiş olmasına rağmen Kamerunlu kaleci, eski takımı Barcelona'ya dönmek istiyor.

Express'e göre Chelsea menajeri Frank Lampard, iki sezon önce 80 milyon Euro'ya transfer edilen Kepa Arrizabalaga'nın yerine kaleyi Andre Onana'ya teslim etmek istiyor.

Sport'a göre ise 24 yaşındaki kaleci, Chelsea ve PSG'nin ilgisine rağmen kendisiyle yeniden ilgilenmeye başlayan eski takımı Barcelona'ya dönmek istiyor.

Barcelona'nın altyapı takımlarında forma giyen Andre Onana, 2015'te 150 bin Euro bonservis karşılığında Ajax'a transfer olmuştu.